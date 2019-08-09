Піщані бурі. Власник фірми, що займається видобутком піску та його продажем звинувачує ГПУ у тиску та замаху на фізичну розправу. На один з його об'єктів нещодавно наклали арешт, за незаконний видобуток піску. Активісти звинувачують його ще й в захопленні комунальної землі. А бізнесмен пішов шукати захисту під офіс президента.

Під офісом президента мітинг за мітингом. Цього разу почутим хоче стати підприємець, власник фірми, що займається видобуванням та продажем піску. За його словами напередодні йому підклали на подвірья гранату.

"Лежала граната на клумбочці де відкриваються ворота і виїзджаю я завжди. Моя донька, якій три роки, вона громадянка Америки. Я звернувся до посольства, посольство заінтересувалася. Буде звернення і це розглядатиметься як теракт проти громадянина іншої країни", - говорить Валерій Шевчик, співвласник компанії "Позитив".

І це вже не перша така історія з боєприпасами, каже Валерій. Протитанкову міну - виявили на території підприємства, де видобувають пісок.

Всі ці події бізнесмен повьязує із діяльністю свого підприємства. І називає імена замовників.

"Валерій Шевчик підозрює, що саме Рустам Сутко є начальником відділу ГПУ", =- говорить Денис Ситин, адвокат Валерія Шевчика.

"На нашу фірму жодного провадження немає, кроме того яке зробив Сутко Рустам. Одну ухвалу через суд, щоб заблокувати нашу роботу", - говорить Валерій Шевчик співвласник компанії "Позитив".

Рустам Сутко - начальник відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань, а провадження - викликане фактами неазконного видобутку піску та захоплення комунальних земель. Це вже пояснюють активісти, які й займались розслідуванням.

"Підприємство яке давно займається видобутком піску має дуже великий заказ на будівництво окружної на Богатирській виходить на світло ситуація, що підприємство генпідрядник виграло сумою 367 млн, але потім додатковими угодами сума була збільшена в чотири рази. Як виявлено і НАБУ і іншими правохоронцями. Куди подівались гроші - невідомо. Стає зрозуміло, чому підприємство "Позитив" намагається організувати точки продажу на Вишгороді зараз на вулиці Електриків", - говорить Вадим Пєлих, президент асоціації нерудні надра України.

У підприємця справу називають замовною.

"Якась справа, якийсь слідчий щось написав і вирішив, що є якісь підстави. То ж ми вважаємо ті, хто порушили кримінальне провадження проти позитиву це люди які виконують злочинний наказ свого керівництва", - говорить Денис Ситин, адвокат Валерія Шевчика.

У активістів, які подали з десяток заяв на незаконну діяльність фірми інша версія. Вони неодноразово фіксували як пісок "Позітівом" відвантажувався на Великій Окружній, де зводиться розвьязка. І пісок був саме браконьєрсько видобуваний, запевняє Антон Клітний.

"В рамках цього провадження підозрювані це генпідрядник "Еко-будтрейд", щодо якого відкрили провадження по статті. Це шахрайство. Нами було виявлено, що під час даного будівництва забудовник використовував нелегально видобуваний пісок який видобувається фірмою позитив вей, яка вже засвітилась у нелегальному видобуванні піску у самозахоплені комунальних земель Києва і Вишгорода щодо цієї компанії відкрито вже багато проваджень", - говорить Антон Клітний, громадський активіст, журналіст.

Однак всупереч арешту активісти фіксують - діяльність продовжується.

"Нарешті накладено арешт на пісок, який у Вишгороді та на технічні заходи і на баржі, але вони ходять вони не стоять вони зараз возять пісок", - говорить Вадим Пєлих президент асоціації нерудні надра України.

Ще одне порушення - кажуть активісти - привласнення землі і несплата податків фірмою "Позітів".

"Підприємтсво знаходиться на комунальній власності ви сплачуєте податки за землю. Чотири мільйони винна ця фірма, що має сплатити податки", - говорить Анастасі карна активістка.

"Чому ви не сплачуєте податок за землю, якою користуєтесь? - Потому что мы не можем, мы обращались в город, мы обращались в налоговую, чтобы заключить аренду песок который складируется складируется на причале не на земле, которая принадлежит комунальной. - Ви користуєтесь землею. - Мы по ней проезжаем".

Заручниками ситуації стали робітники фірми.

"Ви знаєте, на якій фірмі ви працюєте? - Знаємо. - Ви знаєте, що за землю на якій ви працюєте не сплачується податок? - Це не ваша юрисдикція. Я згодна, давайте діалог. Ми водії, ми прості водії, ми хочемо працювати".