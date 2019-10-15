Біля Золотого військових обстріляли із кулеметів [ Редактировать ]
Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 21 обстріл. Били з великокаліберних мінометів у районі Водяного на маріупольському напрямку.
На інших ділянках вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування чотири вогневих удари.
Найманці обстріляли з кулеметів Золоте-4, це ділянка де мало б відбутися розведення військ за умов перемир'я протягом семи днів. Тож можливе відведення військ із передової - знову зірвали.
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