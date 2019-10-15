Озеро Світязь стрімко міліє [ Редактировать ]
На Волині пересихає Озеро Світязь. Вода відійшла від берега на десятки метрів, а її рівень за 35 років знизився до критичного, кажуть фахівці Шацького природного парку. Обмілів не лише Світязь. Зникає вода іще у двох десятках озер в районі. Докладніше в наступному матеріалі.
"Ще влітку по-під берегом тут, в урочищі Гряда, хлюпалися діти. А містки стояли у воді. Та за два з половиною місяці вода у Світязі пішла від берега ще на півсотні метрів".
"Так і вода й падала, можна сказати, щотижня яких пару сантиметрів берег відходив просто на очах", - говорить Віктор Кропивник, житель Шацька.
Човни та містки опинилися на піску. На Світязі утворилися величезні піщані коси. Там, де колись була вода люди нині косять очерет. А про водойму на цьому місці пам'ятає хіба що навігатор. Показує: знімаємо з дна озера.
"Багато води впало, дуже багато. Отам коло там є така русалка, то считай метрів п'ять впала вода. Вона стояла в воді", - говорить Олександра, жителька Шацька.
Вийшла з води Русалка і на озері Пісочному. Воно теж, услід за Світязем, почало міліти.
"Омивалися дерева, да. Рибалили тут років три-чотири назад. Тут сиділи, рибалили".
Обміління Світязя та ще понад двох десятків озер науковці пов'язують зі зміною клімату та недостатньою кількістю опадів.
"Якщо ми ввійдемо з такою відміткою невеликою води в зиму, то можливо буде таке явище як задухи на озерах. Це на озері Світязь, Люцимер, Пулимецьке це не буде канєшно, потому що вони глибоководні озера. А маленькі озера можуть загинути взагалі", - говорить Петро Юрчук, науковий співробітник Шацького національного природного парку.
У тому, що озера міліють, волиняни звинувачують сусідів-білорусів. Мовляв, через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, а це менш ніж півсотні кілометрів звідси - вода тікає до сусідів.
"Кажуть, що Білорусія викопала той котлован. Лукашенко каже, що воно нічого. Ну хто його знає. Але видно воно з чим то зв'язано. Пока не копав, воно все було, а типір.. ", - говорить Олександра, жителька Шацька.
У районі ростуть новобудови, особливо біля водойм. Болота осушили ще у шістдесятих. Такі навантаження для озер справжнє випробовування. Та як рятувати їх на місцевому рівні наразі не знають.
"Це туристична привабливість, це рекреаційна привабливість нашого району. Нам потрібні наукові ґрунтовні дослідження - і тоді місцева влада з тих своїх повноважень, які вона має на сьогодні може приймати рішення", - говорить Віктор Плейтух, перший заступник Шацької райдержадміністрації.
Для ефективного дослідження фахівцям необхідне сучасне обладнання. Та в області на це грошей немає.
Проситимуть про допомогу Київ. Тим часом волиняни на сайті президента зареєстрували петицію. Просять врятувати Світязь від екологічної катастрофи.
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