В среду, 16 октября, закончился прием заявок на должность нового главы Госгеокадастра, а через три дня он будет назначен. По мнению экспертов, принятие нового земельного кодекса откроет новые возможности в этой области, соответственно к руководителю ведомства будут завышенные требования.

Об этом заявил Михаил Поживанов, глава фонда "Магдебурское право", в блоге на сайте "Корреспондент".

"Уже есть согласованный кандидат на эту должность. Это - Роман Лещенко, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам. Так это или нет - покажут результаты конкурса. Но с таким или подобным ему по возрасту "профессионалом" в разведку идти рискованно. Не забывайте, на кону не просто земли сельскохозяйственного назначения, на кону территория Украины. Получается, правительству нужен очередной юный реформатор до 30 лет, который будет делать то, что ему скажут", - заметил эксперт.

Поживанов отметил, что его анализ требований к претендентам показал, что главное для кандидата — это хорошо знать английский язык, Конституцию и антикоррупционное законодательство. Знания упорядочивания земли, кадастра, земельно-правовых отношений, оценки земель, или геодезии и картографии правительство в список требований к кандидату не включило.

"Украине нужен профессиональный специалист, который предложит обществу полноценную стратегию рынка земли, а не предложение "у кого больше денег, тот и хозяин", разработает полноценный закон об обороте земельных участков, а не недоделанные изменения в действующий полу-советский Земельный Кодекс Украины. Такой специалист должен знать, как наполнить Государственный земельный кадастр не только данными о границах участков, а и сведениями о всех составляющих земельного кадастра, как можно сначала классифицировать ошибки в земельном кадастре, а потом их исправить, как внести в земельный кадастр ограничения, как предоставить всем этим сведениям юридический статус. Этот специалист должен понимать, что без сотрудничества с наукой и незаангажированной профессиональной средой, нельзя делать такие ответственные шаги, как открытие рынка земли. А не такой, который сегодня запихивает в публичную кадастровую карту фейковые данные о прибрежных защитных полосах, искаженные данные о лесах и еще много чего", - подчеркнул Поживанов.