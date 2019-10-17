В песчаном карьере расстреляли мужчину в камуфляже [ Редактировать ]
В Одесской области в песчаном карьере села Салаганы обнаружили труп мужчины с множеством ранений из огнестрельного оружия, сообщает "Униан".
Правоохранители выяснили, что на туловище были ранения овальной формы. Предположительно, в погибшего стреляли из охотничьего оружия.
Отмечается, что мужчина был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, берцы черного цвета, а на его руках были строительные перчатки.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье внук зверски расправился с дедушкой.
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