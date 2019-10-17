Наши предки всегда говорили - хлеб всему голова. Теперь мы не можем представить день без этого продукта. Но сейчас многие диетологи говорят, что хлеб в нашем рационе совсем не нужен.

Хлеб богат на рибофлавин, ниацин, тиамин и другие витамины группы В, причем многие из этих элементов гораздо лучше усваиваются именно из хлеба, чем из других продуктов. Витамины группы В регулируют функции нервной системы, и если они не будут поступать в организм, это чревато развитием депрессий и неврологических недугов. Если вы вспыльчивы, плаксивы, раздражительны, быстро утомляетесь, это свидетельствует о дефиците витаминов данной группы.

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Также в нем содержится витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, витамин Е представляет собой мощный антиоксидант, препятствующий старению тканей организма.

Теоретически можно отказаться от хлеба, если вы будете получать необходимые вещества из других продуктов питания. Но это не так легко, как кажется. Поэтому диетологи не рекомендуют совсем исключать хлеб из рациона. Чтобы не было вреда здоровью, нужно выбирать "правильный" хлеб.

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