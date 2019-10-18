Под Одессой ребенок скончался от рук медиков [ Редактировать ]
В Одесской области в Подольске случилось происшествие. Так, стало известно, что в результате предоставления врачами ненадлежащей медицинской помощи скончалась 11-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура области.
Также, отмечается, что Котовская местная прокуратура сообщила о подозрении двум медикам в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть несовершеннолетней пациентки.
По данным прокуратуры, в ходе расследования установлено, что медики вовремя диагностировали заболевание и не провели необходимые исследования, чтобы установить причину ухудшения состояния больного.
Ранее сообщалось, что в Черновцах женщина скончалась в роддоме, а также под Харьковом трагически погиб мужчина.
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