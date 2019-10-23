Этот человек буквально "вдохнул жизнь" в театр оперетты. Мы поговорили с легендарным человеком, народным артистом Украины, художественным руководителем Киевского национального академического театра оперетты Струтинским Богданом Дмитриевичем.

В период вашего пребывания на должности гендиректора, театр получил статус "национального". Какой путь пришлось пройти для этого?

Начиналось все с мечты. Всегда все начинается с мечты. Когда человек мечтает, с каждым днем он все больше и больше приближается к реализации этой мечты.

Многие не хотели, чтобы оперетта была национальной

Нужно было убедить министра культуры Вовкуна Василия сделать распоряжение, чтобы он сделал приказ. Он не верил.

Мы получили постановление Кабмина, а потом нужно было делать указ президента и тогда была такая политическая ситуация, когда премьер-министр Юлия Тимошенко не очень дружила с президентом Виктором Ющенко. Между ними была такая война и нам сказали: "А вот это постановление сделал премьер-министр, мы не будем давать". И началась еще одна коллизия.

Но мы победили, театр - национальный, но два года мы были без коэффициента "национального".

Поменялась власть - пришел Янукович: "Ребята, а указы, которые издавал Ющенко, они уже ни что". И давай убеждать новых, это такой длинный процесс.

Но мы получили 18 декабря 2009 года статус "национального", театру было тогда 75 лет, это был большой праздник. Я, честно говоря, очень горд.

Театр оперетты - единственный в Украине в своем роде и один из лучших в стране. Каким образом привлекаете зрителя?

Я решил, что мы вдолбим всем, что мы - единственный такой театр в стране. Потом мы уже начали делать ребрендинг самого назначения театра.

Мы сказали: "Мы называемся театр оперетты, но у нас театр широкого профиля, все, что связано с музыкой - мы почкуем сюда: оперетта, музыка, опера, музвечера". То есть человек может прийти и выбрать что-либо по своему желанию. Сейчас уже привыкли, что мы такие "ненормальные", у нас есть все.

Классическую музыку слушают и понимают немногие. Как считаете, что надо делать, чтобы классика популяризировалась?

Невозможно полюбить то, что не навязывается на рынке. В нашей стране политик не идет на классический концерт в филармонию. Дипломат идет. Если приехал сюда посол какой-то страны, он первым делом идет в театр. Наш политик идет на какое-то комедийное шоу. Почему? Потому что разный интеллектуальный уровень.

Театр заставляет человека мыслить

Театр заставляет человека мыслить. Он может ему понравиться, может не понравиться, но он не оставит человека равнодушным.

Я считаю, что классическое искусство не сказало еще последнее слово в нашей стране.

Если мы посмотрим на Бочелли, Сару Брайтман и других, они же очень много перепели классической музыки, оперной, симфонической и они очень популярны, даже в Украине о них знают. Значит, это говорит о том, что это недостаточно рекламируется (в Украине - ред.).

Если ребенок не попадет в театр в дошкольный период, он никогда не полюбит театр.

"Смело использует новые технологии - целый ряд спецэффектов, которых можно достичь с помощью мультимедиа и пространственной игры декораций" - пишут о вас на сайте театра оперетты. Откуда вы черпаете идеи для новых постановок? Что или кто вас вдохновляет?

Я самозаряжаюсь, я получаю удовольствие от работы, и это дает большую энергию двигаться дальше. Я очень амбициозный человек, мне всего мало.

Я очень амбициозный человек, мне всего мало

Каким вы видите театр оперетты в Украине в будущем?

Я вижу большой культурный центр, хорошо забрендированный, с достроенным новым зданием на 7 этажей, у которого есть большие репетиционные залы для каждого цеха, которые по помещению не меньше главной сцены. И со своей гостиницей для приезжих артистов и режиссеров, с большим ресторанным комплексом для зрителей и с большим учебным заведением, как институт-студия при театре, хотя бы с третьим уровнем аккредитации. Дай Бог сил и все сбудется!

Какой у вас девиз по жизни?