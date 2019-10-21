Депутаты Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратились в Государственное бюро расследований в связи с необходимостью расследовать противоправные действия народного депутата Украины О. Василевской-Смаглюк и других, инициировавших создание временной следственной комиссии для ликвидации телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK с целью устранения медиаконкурентов.

В обращении указывается, что в действиях депутата от фракции "Слуга народа" Василевской-Смаглюк содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 366 ("Служебный подлог"), частью первой статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), частью третьей статьи 206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности") Уголовного кодекса Украины.

Представители оппозиционной политической силы указали на подлог документов, совершенный при создании ВСК. О. Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений - самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего - с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением - совместно с народным депутатом Украины А. Устиновой внесла проект постановления № 2152 в Верховную Раду Украины для его рассмотрения и принятия.

Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно - обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ), являются клеветническими и заведомо неправдивыми.

Принимая во внимание, что санкцией за совершение таких преступлений для юридических лиц является их ликвидация, становится очевидным: решение о создании ВСК в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - политически мотивированное.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" подчеркивают, что депутат Василевская-Смаглюк не сообщила об имеющемся конфликте интересов и использовала свое служебное положение при создании ВСК. В таких действия Василевской-Смаглюк могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с противодействием законной хозяйственной деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK через противоправное лоббирование принятия данного решения Верховной Радой Украины.

Речь идет о том, что Василевская-Смаглюк до избрания народным депутатом Украины была активным участником медиарынка (работником ООО "Телекомпания "Студия 1+1") и владела долей общего капитала "1+1 ПРОДАКШН" (ЕГРПОУ 23389360), стоимость которого в денежном выражении составляет 487 669, 48 грн.

"Учитывая то, что Василевской-Смаглюк О. М. было достоверно известно, что конечным бенефициарным владельцем указанных телеканалов является народный депутат Украины Козак Т. Г., неоднократно открыто подтверждавший эту информацию, а также учитывая ее частные интересы на медиарынке, есть основания для вывода, что целью инициирования Василевской-Смаглюк создания ВСК является именно ликвидация телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для устранения конкурентов из медиабизнеса, в том числе путем внедрения политических репрессий и компроментации", - отметили в "Оппозиционной платформе - За жизнь".