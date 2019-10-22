В Лисичанске 100 тысяч людей остались без воды [ Редактировать ]
В Лисичанске Луганской области произошла чрезвычайна ситуация. Об этом сообщили в пресс-службе Лисичанского городского совета.
"Главный вопрос повестке дня - возникновение Чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП "Лисичанскводоканал", которая возникла в результате полного ограничения поставок электрической энергии ООО" Луганское энергетическое объединение "с 13.30 18 октября 2019 года", - говорится в сообщении .
Главный инженер ЛКСП "Лисичанскводоканал" Виктор Францова Отметил, что на сегодняшний день ситуация достаточно критическая, платит деньги ООО ЛЭО в коммунального предприятия нет возможности.
По предварительным данным без воды остаются около 100 000 жителей Лисичанска, Приволье и Новодружеска. Долг составляет более 168 миллионов гривен.
Раньше сообщалось о том, что в Луганской области 80 тысяч людей остались без воды.
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