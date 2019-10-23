Уже на выходных, 26 и 27 октября, в Киеве на ВДНГ "Кураж Базар" отметит четвертый день рождения. Кроме того - "страшный" день рождения к Хэллоуину.

Среди развлечений будут:

Аттракцион "Скамейка";

Вечеринка в субботу;

Бьюти-корнер G.Bar;

OneRayPortrait;

Кинотеатр с ретро-фильмами ужасов;

Комната страха;

Игровые автоматы;

Корнер с татуировками;

Frisor барбершоп;

Зона Хэллоуин макияжа;

Инстаплейсы по всей локации;

Бары Grants, Sailor Jerry, Drambuie и магазин алкоголя Bad Boy.

Также пройдет конкурс на лучший костюм в категориях подарками:

Семейный лук;

Детский костюм;

Индивидуальный костюм;

Животные;

Режим работы детской зоны:

Суббота: с 12:00 до 21:00

Воскресенье: с 12:00 до 21:00

С 12:00 до 21:00 на территории "Кураж Базара" родителям будут помогать няни. А для самых маленьких гостей с мамами открыто комнату для досмотра.

Билеты и локация:

Вход - 150 гривен.

В костюме - free.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно и без очереди.

Время работы мероприятия:

Суббота: с 12:00 до 01:00

Воскресенье: с 12:00 до 23:00

Барахолка работает с 12:00 до 21:00.

Также мы писали о том, когда отмечается Хэллоуин в Украине.