"Страшный" день рождения и Хэллоуин: чем удивит "Кураж Базар" [ Редактировать ]
Уже на выходных, 26 и 27 октября, в Киеве на ВДНГ "Кураж Базар" отметит четвертый день рождения. Кроме того - "страшный" день рождения к Хэллоуину.
Среди развлечений будут:
- Аттракцион "Скамейка";
- Вечеринка в субботу;
- Бьюти-корнер G.Bar;
- OneRayPortrait;
- Кинотеатр с ретро-фильмами ужасов;
- Комната страха;
- Игровые автоматы;
- Корнер с татуировками;
- Frisor барбершоп;
- Зона Хэллоуин макияжа;
- Инстаплейсы по всей локации;
- Бары Grants, Sailor Jerry, Drambuie и магазин алкоголя Bad Boy.
Также пройдет конкурс на лучший костюм в категориях подарками:
- Семейный лук;
- Детский костюм;
- Индивидуальный костюм;
- Животные;
Режим работы детской зоны:
Суббота: с 12:00 до 21:00
Воскресенье: с 12:00 до 21:00
С 12:00 до 21:00 на территории "Кураж Базара" родителям будут помогать няни. А для самых маленьких гостей с мамами открыто комнату для досмотра.
Билеты и локация:
Вход - 150 гривен.
В костюме - free.
Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно и без очереди.
Время работы мероприятия:
Суббота: с 12:00 до 01:00
Воскресенье: с 12:00 до 23:00
Барахолка работает с 12:00 до 21:00.
Также мы писали о том, когда отмечается Хэллоуин в Украине.
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