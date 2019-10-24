Гороскоп удачи на 25 октября: кому повезет [ Редактировать ]
Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 23 октября.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Козерог
Представители этого знака зодиака будут счастливы. Не волнуйтесь напрасно.
2. Стрелец
Представителям этого знака зодиака астрологи сулят успех в любом деле в этот день. Отличное время начать все сначала.
3. Овен
Рожденным под этим знаком зодиака обязательно повезет в этот день. Вселенная поддерживает вас.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.
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