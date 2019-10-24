Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 23 октября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Козерог

Представители этого знака зодиака будут счастливы. Не волнуйтесь напрасно.

2. Стрелец

Представителям этого знака зодиака астрологи сулят успех в любом деле в этот день. Отличное время начать все сначала.

3. Овен

Рожденным под этим знаком зодиака обязательно повезет в этот день. Вселенная поддерживает вас.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.