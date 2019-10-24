Маленький слоненок сыграл в футбол: забавное видео [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В сети появилось видео, как маленький слоненок играет в футбол. Ролик опубликовал сайт Latestsightings.
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На видео четвероногий спортсмен играется с "мячом". Четвероногий спортсмен бил по "мячу", как заправский футболист. И немало повеселил туристов и сопровождавшего их гида Дилана Ройяла, который заснял игру на видео.
Ранее сообщалось, что олень дерзко ворвался в парикмахерскую.
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