В сети появилось видео, как маленький слоненок играет в футбол. Ролик опубликовал сайт Latestsightings.

Читайте также Крокодил подрался с леопардом за еду: шокирующее видео

На видео четвероногий спортсмен играется с "мячом". Четвероногий спортсмен бил по "мячу", как заправский футболист. И немало повеселил туристов и сопровождавшего их гида Дилана Ройяла, который заснял игру на видео.

Ранее сообщалось, что олень дерзко ворвался в парикмахерскую.