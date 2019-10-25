В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
Пожары в Украине, фото: unsplash.com
В пятницу, 25 октября, на территории Украины будет чрезвычайный уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Так, 25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, погода в Украине будет сухая и теплая.
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