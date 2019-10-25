На выходных, 26 и 27 октября, в Киеве на Борщаговке движение трамваев № 1 будет временно приостановлено. Об этом говорится на сайте КГГА.

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"26 и 27 октября движение трамваев маршрута № 1 будет временно приостановлено из-за усиленной фазы капремонта пути на участке от улицы Генерала Потапова до бульвара Кольцова", - говорится в сообщении.

Количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено, запланированный интервал движения - 7 минут (при условии отсутствия пробок/ДТП).

Ранее сообщалось, что "Киевпастранс" представил новый талисман.