Бывший первый замначальника ГФС области Алексей Полывяный намерен стать главой управления государственной налоговой службы в Сумской области. Об этом написало издание "Дело". При этом журналисты ссылаются на негативные характеристики Полывяного, среди которых - уголовное дело, по которому он проходит.

"Репутация у налоговика более чем сомнительная. Кроме того, в реформируемую налоговую службу, невзирая на неоднократные заклятия Киева об избавлении от токсичных фигур, попал не только он сам, но и ряд других "проблемных фигур", в том числе взяточников и вымогателей, таких как начальник ведущего отдела Светлана Коренева. Ранее она уже попадалась с поличным на взятке, и, судя по отзывам предпринимателей, уже во вновь созданной структуре продолжает заниматься тем же", - пишет издание.

Ближе к средине лета 2019 года Полывяный был уволен с поста в налоговой. "Вероятнее всего, это связано с нашумевшими в сумских медиа ​обысках, которые прошли в областном управлении налоговой в конце мая, сразу после инаугурации Президента Владимира Зеленского. В большинстве ​сообщений прямо отмечается, что Госбюро расследований подозревает ряд чиновников службы, наиболее высокопоставленный из которых Полывяный, в "содействии конвертации денег", - пишет издание.

Журналисты также ссылаются на справку одного из правоохранительных органов для руководства ГФС о ситуации с вымоганием 1,5 млн грн. с ООО "Строительная производственно-коммерческая компания "Федорченко" за неначисление дополнительных налоговых обязательств. "После того, как руководство компании отказалось давать взятку, в компании была назначена налоговая проверка, которая и проходила под кураторством Полывяного, а проводили ее ревизоры Кореневой", - отмечается в сообщении.

едорченко рассказал в ​интервью местным СМИ. По его словам, требования "благодарности" за введенные в эксплуатацию квадратные метры (а речь идет о сотнях тысяч долларов кэшем!) ему выставили через подставных лиц. "Берут на крючок, берут какую-то общественную организацию и пишут якобы жалобы на нарушения. И включается механизм работы различных надзорных организаций", - рассказывает предприниматель. Но на этом государственный рэкет не заканчивается, добавил он. "Дальше тебя просто передают другому ведомству".

Федорченко также зафиксировал вымогательство денег Полывяным. "Он пришел, якобы делая мне одолжение: мол, начальник послал. Ему надо миллион, ну а мне полмиллиона за посредничество", - говорит Федорченко. Диалог с Полывяным он записал на пленку, сейчас запись - в распоряжении правоохранительных органов. В Единый госреестр досудебных расследований НАБУ внесло уголовное производство 52019000000000882 от 17.09.2018. В нем Полывяный как должностное подозреваются по ч.4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды. Санкция статьи предполагает наказание для налоговика "из бурьянов" от 8 до 12 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что по аналогичной статье проходила его подчиненная, начальница отдела ГУ ГФС в Сумской области Светлана Коренева. В январе 2019 года ее поймали на горячем - взятке в 90 тыс. грн. за уменьшение суммы доначислений налогов после проверки одного из предприятий региона.