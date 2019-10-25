На выходных, 26 и 27 октября, стоит быть предельно внимательным ко всем деталям. Эти дни будут отличными для отдыха после тяжелой рабочей недели. Астрологи рекомендуют не начинать ничего глобального, а скорее завершить ранее начатые дела.

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Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, категорически противопоказаны: безответственность, агрессия и лень.

Что надеть? Оранжевые и зелено-синие оттенки.

Аромат дня - насыщенный аромат яблок.

Талисманы - чароит и шпинель.

Что есть? Курица, запеченная с овощами.

Чем заняться дома? Обязательно проветривать помещение.

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