Лунный календарь на 26-27 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
На выходных, 26 и 27 октября, стоит быть предельно внимательным ко всем деталям. Эти дни будут отличными для отдыха после тяжелой рабочей недели. Астрологи рекомендуют не начинать ничего глобального, а скорее завершить ранее начатые дела.
Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.
В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, категорически противопоказаны: безответственность, агрессия и лень.
Что надеть? Оранжевые и зелено-синие оттенки.
Аромат дня - насыщенный аромат яблок.
Талисманы - чароит и шпинель.
Что есть? Курица, запеченная с овощами.
Чем заняться дома? Обязательно проветривать помещение.
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