Со 2 ноября в Киеве начинает работать "Рождественская фабрика грез". Она разместится на ВДНХ во втором павильоне.

Организаторы обещают, что во время прогулки посетители окунутся в рождественское приключение и познакомятся с процессом изготовления стеклянных елочных украшений.

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По легенде, на производстве работают только эльфы, которые исполняют желания с детских новогодних писем.

Все мастерские сказочной фабрики выглядят как настоящее производство. Здесь можно будет найти и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятным вещами.

В конце путешествия фабрикой гости вместе с эльфом украсят огромную елку, освещающий яркими огоньками все вокруг.

Ранее сообщалось о том, кому грозит опасность на выходных.