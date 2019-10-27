В Киеве откроется "Рождественская фабрика грез" [ Редактировать ]
Со 2 ноября в Киеве начинает работать "Рождественская фабрика грез". Она разместится на ВДНХ во втором павильоне.
Организаторы обещают, что во время прогулки посетители окунутся в рождественское приключение и познакомятся с процессом изготовления стеклянных елочных украшений.
По легенде, на производстве работают только эльфы, которые исполняют желания с детских новогодних писем.
Все мастерские сказочной фабрики выглядят как настоящее производство. Здесь можно будет найти и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятным вещами.
В конце путешествия фабрикой гости вместе с эльфом украсят огромную елку, освещающий яркими огоньками все вокруг.
Ранее сообщалось о том, кому грозит опасность на выходных.
по теме
В Киеве девушка упала в вырытую коммунальщиками яму
После падения пострадавшая так и не смогла самостоятельно выбраться
Взрыв гранаты на Троещине: появилось видео
В пятницу, 25 октября, в Киеве на Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв
В Киеве пожар унес жизнь пенсионерки
Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого дома
В Киеве мужчина изрезал соседа и убил его друга
Злоумышленника удалось задержать и объявить ему о подозрении в совершении умышленного убийства