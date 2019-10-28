На границе в холодильной фуре нашли обмороженных мигрантов [ Редактировать ]
При досмотре на порту Кале таможенная служба Франции нашла в грузовике с холодильной камерой восемь обмороженных мигрантов, сообщает Le Parisien.
Известно, что фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию. Французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.
Температура в холодильной камере составляла -7 градусов. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу. Также отмечается, что в грузовике находилось двое маленьких детей.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 28 октября, на северо-западе Китая в провинции Шэньси на нефтяном заводе взорвался автомобиль.
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