При досмотре на порту Кале таможенная служба Франции нашла в грузовике с холодильной камерой восемь обмороженных мигрантов, сообщает Le Parisien.

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Известно, что фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию. Французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Температура в холодильной камере составляла -7 градусов. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу. Также отмечается, что в грузовике находилось двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 28 октября, на северо-западе Китая в провинции Шэньси на нефтяном заводе взорвался автомобиль.