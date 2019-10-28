Юрий Бойко: Мы должны чтить ветеранов, помнить их великий подвиг и сделать все для того, чтобы остановить сегодняшнюю войну [ Редактировать ]
Об этом у Мемориала Вечной Славы в Киеве заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
28 октября, в день 75-ой годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших пришли ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
"Для нас это святой праздник. Вы видите, сколько людей сегодня пришли почтить эту дату, сколько ветеранов. Они, как никто, понимают, какая это была огромная трагедия, и какой величайший подвиг был совершен. Невзирая на преклонный возраст и слабое здоровье, ветераны каждый год приходят сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, освобождая нашу Украину. Мы должны всегда это помнить и чтить ветеранов, поддерживать их. Все отмененные льготы и социальные гарантии должны быть восстановлены, в бюджете должно быть предусмотрено необходимое финансирование, которое обеспечит ветеранам высокий уровень социальной защиты и достойную жизнь. Мы никому и никогда не позволим переписать историю - мы всегда будем с ветеранами и с нашим народом. И сделаем все для того, чтобы сегодняшнюю войну закончить как можно быстрее", - подчеркнул Юрий Бойко.
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