При цьому зробленої ним помилки господар Білого Дому навіть не зауважив

Новий російський президент. Так Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського. Очільник Білого Дому обмовився, коли коментував журналістам імовірність свого імпічменту через телефонний дзвінок українському очільнику. При цьому зробленої ним помилки господар Білого Дому навіть не зауважив.

"Коли я опублікував розмову, я підірвав дії Шиффа. І, як вишенька на торті, ви знаєте, новий російський президент - хороша людина - виступив із заявою. Нічого не було. Не було тиску на нього. Геть нічого", - говорить Дональд Трамп, президент США.