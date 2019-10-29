В ходе протестов в Чили госпитализировали минимум 1132 человека с ранениями. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

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Среди пострадавших 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 - из огнестрельного оружия. Число задержанных в ходе протестов достигло 3535 человек, среди них 375 - несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что протесты в Барселоне набирают ужастных масштабов.