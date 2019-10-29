Массовые протесты в Чили: число жертв стремительно растет [ Редактировать ]
В ходе протестов в Чили госпитализировали минимум 1132 человека с ранениями. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.
Среди пострадавших 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 - из огнестрельного оружия. Число задержанных в ходе протестов достигло 3535 человек, среди них 375 - несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что протесты в Барселоне набирают ужастных масштабов.
по теме
Почему нельзя качать ногами: приметы и суеверия
С раннего детства нас приучали к тому, что качать ногой нельзя
Буллинг в Украине: девочку заставили раздеться на уроке
По словам пострадавшей девочки, это произошло во время урока, когда учительница вышла из класса
В Украину идут холода
Так, в течении дня ожидается +7+13 градусов, на юго-востоке +12+15
Как теплая вода влияет на организм
Во время холодов очень важно поддерживать тепло в организме
В зоне отчуждения поймали группу сталкеров (фото)
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали сталкеров