29 октября для многих знаков зодиака окажется счастливым и благоприятным днем. Однако есть и такие, кого этот день мало чем сможет порадовать. Гороскоп для каждого знака зодиака пишет "1001 гороскоп".

Овен

У Овна возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Овну достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Овен рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

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Телец

Тельцу самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Телец почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Тельца - свои.

Близнецы

Близнецам легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Близнецам основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

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Рак

Рак может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Рака реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Раку настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Лев

Льву все свободное время лучше провести дома. А еще лучше - побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Льва сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

Дева

Неосторожное поведение Девы может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Девы. Если ссоры с окружающими не входят в ее текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Деве придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

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Весы

Сегодня мысли Весов будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что они рискуют зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Весов действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Скорпион

Вот уж что сегодня не будет волновать Скорпиона ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Скорпион будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Скорпиона сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Стрелец

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Стрельца! Сострадательность же, как назло, у Стрельца в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

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Козерог

Козерог весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше - пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

Водолей

С самого утра Водолей рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Водолея настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Рыбы

Рыбы рискуют в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то их интересы (совсем не обязательно важные) увлекут их настолько, что они забудут обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлекутся Рыбы. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Рыбы займутся чем-либо полезным, то способны добиться прекрасных результатов!

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