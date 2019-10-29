"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить разбазаривание государственной собственности [ Редактировать ]
Заявление партии
Президент Украины подписал Закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Нанесен сильнейший удар по экономическому суверенитету нашей страны. Власть решила окончательно разрушить экономическую базу для восстановления социального государства в Украине.
Вопреки обещаниям, Зе-команда не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики. Она не может наладить работу государственных предприятий, мобилизовать инвестиции в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства. У власти нет компетентных управленцев, чтобы на этой основе создать эффективную систему социальной защиты населения.
Сегодня Президент, парламентское монобольшинство и правительство стали «ликвидационной комиссией» украинской экономики. От имени и по поручению кредиторов власть стремится поскорее пустить с молотка лучшие государственные предприятия, украинскую землю и национальные природные ресурсы.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить этот аукцион. Мы настаиваем на создании, при участии оппозиции и под контролем парламента, нового списка стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Украина обладает достаточным экономическим и кадровым потенциалом, чтобы выбраться из кризиса без грабительских распродаж основ народной экономики - стратегических предприятий, земли и природных ресурсов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила пакет законодательных инициатив, поправок к государственному бюджету, которые позволят ускорить экономический рост. Мир, сокращение расходов на силовиков и чиновников дадут финансовые ресурсы для государственных инвестиций в развитие промышленности, для помощи фермерам и предпринимателям, для улучшения жизни людей. Мы будем добиваться их принятия парламентом, заставим власть работать на интересы Украины и украинского народа.
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