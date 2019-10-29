Радиация в Киеве: найдены источники излучения [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, было зафиксировано повышение радиационного фона. Экспертам удалось выяснить причины излучения. Об этом сообщает Государственное предприятие "Государственный научно-техничный центр ядерной и радиоактивной безопасности".
Повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация по этому является неправдивой, - говорится в сообщении.
Известно, что данные о повышенном уровне радиации получены в ходе проведения радиационной разведки в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории. По предварительным данным, источником излучения является источник ионизирующего излучения, находящегося в конструкции здания, построенного еще в 1987 году.
Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв / час, в соседней с данным помещением комнате - 100 - 170 мкЗв / час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди, - рассказали госпредприятии.
Эксперты отметили, что для окружающей среды угрозы нет.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве произошло жуткое ЧП. А также под Кропивницким случилась кровавая авария.
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