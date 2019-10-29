Власне, про початок відведення військ в Золотому-4 ще об 11 повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на інвестфорумі в Маріуполі. Наступним, за умов дотримання режиму припинення вогню, буде Петрівське. Міністр також додав, що розведення сил на цих ділянках є однією з умов проведення саміту "нормандської четвірки". З Маріуполя докладніше - Ігор Левенок.

По дорозі на форум Володимир Зеленський презентував капітально відремонтований автошлях Запоріжжя-Маріуполь. Ремонт траси розпочався в 2016. Довжина - 209 кілометрів. Витрачено понад два мільярди бюджетних гривень. Цю транспортну артерію вже назвали "Дорогою життя".

"Обєднаємо людей, обєднаємо і інфраструктури".

"Виполнили работи своевременно, качественно. Контроль за качеством виполнения работ біл тройной", - говорить Ігор Макогон, начальник служби автомобільних доріг Донецької області.

За двадцять кілометрів від лінії розмежування. В центрі Маріуполя стартує інвестиційний форум. Серед учасників понад 70 компаній зі світовим ім’ям. Міністри та дипломати. Представники сорока п'ятьох держав світу. А це країни ЄС, Сполучені Штати, Швейцарія, Японія та Канада.

Інвестиційний форум у Маріуполі - масштабна подія на яку зібралися близько півтисячі учасників. Це представники української влади і бізнесу. Обговорюють розвиток регіонів, інвестиційний клімат в Україні. Серед цікавинок заходу можливість стартапу. Кожен інвестор матиме змогу за дві хвилини презентувати свої проекти президентові України.

"Ми зменшуємо роль держави в економіці там де вона не ефективна. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні - всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Амер Хараб представник низки інвестиційних компаній з центром в Іспанії. Має плани щодо України. Інвестори готові вкладати в розвиток нашої інфраструктури до 15 мільярдів доларів. В галузь містобудування, будівництва доріг, летовищ та морських портів.

"Мне не страшно, я 35 лет живу в Украине, я здесь учился, женился, поэтому я уговорил своих партнеров инвестировать в Украину", - говорить Амер Хараб, представник інвестиційних компаній.

Фактор зовнішньої агресії щодо України Амера не лякає. Ба більше ліванець за походженням з війною знайомий не за чутками.

"Ми привикли работать в таких условиях. Война главное что би била не очень сильной и разрушительной, а так она не помешает".

Втім фактор війни давав про себе знати українському президентові. Економічний форум пікетували активысти з вимогами припинити відведення військ.

"Я там воював і знаю, що це і якою кров’ю відвойовувалися ці території. Чого це відходити на своїй землі", - говорить Сергій, учасник пікету.

Тож питання щодо сьогоднішнього розведення військ у Золотому президент Зеленський не уникнув.

Розведення відбувається на ділянці, де більше семи днів не було пострілів. Це в районі Катеринівки, я там був. Там усе спокійно, усе буде нормально і спокійно.