"Водоворот энергии и вдохновения": президент рассказал о форуме в Мариуполе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от инвестиционного форума в Мариуполе. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети Instagram.
Мой вывод таков: Мариуполь - уже европейский город. Только надо немного помочь ему оправиться от испытаний, которые выпали на его долю в последние годы. Но люди, а главное - молодежь, с которой сегодня встречался отдельно, - это водоворот энергии и вдохновения, - написал президент.
Зеленский подчеркнул, что на Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 000 000 000.
Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами. Наш "турборежим" производит положительное впечатление. Движемся к выполнению того, что принимает парламент, и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инноваций, чтобы наши специалисты конкурировали в мире, а украинские пенсионеры в кафе делились воспоминаниями за чашкой ароматного кофе. Так, как это происходит в европейских городах, - акцентировал президент.
Глава государства рассказал, что на Форуме с национальными операторами связи был подписан Меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и Интернетом.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.
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