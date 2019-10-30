Проект правительственного закона о рынке азартных игр составлен исключительно в интересах двух украинских операторов букмекерства и небольшой группы российских операторов (Пари Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") с целью их легализации на рынке. Об этом, как сообщает "Капитал", заявил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Текст законопроекта был разработан в Камине и уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Как заявил эксперт, предложенные нормы не позволяют солидным европейским и американским компаниям, таким как William Hill, Bet365, Ladbrokes и др., предоставлять букмекерские услуги в Украине.

"Только стартовые прямые расходы (лицензия, персонал, аренда помещения, ставкоматы) нового оператора за первый год для букмекерского сайта и 10-ти букмекерских пунктов должны составить не менее 105 млн грн. Это не учитывает ремонт помещений, оборудование помещений, операционные расходы, маркетинг, который может составлять половину операционных затрат. Такие расходы не смогут окупиться даже в течение нескольких лет. Причем государство имеет намерение дополнительно собирать еще налоги с букмекерской деятельности", - отметил он.

По словам Кушнирука, при этом действующие операторы в Украине не будут нести таких расходов, т.к. у них уже есть помещения, оборудование, а самое главное - рынок, клиенты и раскрученный бренд.

"То есть, иностранный инвестор оказывается в заведомо проигрышной позиции – потратить 100 млн. грн. и надеяться, что он каким-то образом сможет отвоевать часть рынка у уже существующих монополистов. Вывод простой: заложенные проектом закона лицензионные платежи смогут эффективно платить только существующие крупные раскрученные наземные пункты и уже работающие на рынке букмекерские интернет-проекты. Лицензии с большой вероятностью, учитывая коррупцию в стране и лоббизм уже на этапе составления закона, получит четко определенный круг компаний", - заявил Кушнирук.

По мнению эксперта, намного эффективнее было бы легализировать букмекерство с привлечением иностранных операторов, которые ответственно ведут бизнес, платят все налоги, приносят западные стандарты и технологии.

"Государство получило бы позитив в виде инвестиций, улучшения экономического и бизнес-климата, пример развития ответственного бизнеса, новое оборудование и технологии в ритейле, полную уплату всех налогов, новые стандарты бизнеса. То есть долгосрочный эффект от системного развития бизнеса, а не краткосрочную уплату за лицензии и продолжение теневой деятельности букмекеров, которые привыкли работать в тени", - сообщил он.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.