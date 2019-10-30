В среду, 30 октября, стало известно, что Израиль закрывает дипломатическую миссию в Украине из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Об этом сообщается на страницу миссии Израиля в Украине в Facebook.

Как сообщается, в связи с решением Министерства финансов Израиля о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

Отмечается, что дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.

Ранее сообщалось, что в Украину снова приедет миссия МВФ.