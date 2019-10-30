В среду, 30 октября, в Днепре напротив "Нового центра" произошла авария. Так, известно, что автомобиль Mazda сбил пьяного пешехода. Пострадавшего госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, двое отдыхающих, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перебегали дорогу. Решили они это сделать прямо перед автомобилем Mazda, который ехал в сторону Нового моста.

Водитель не успел среагировать и сбил одного из них. На месте работали патрульная полиция и следователь. Все детали происшествия установят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул, а также под Киевом случилось страшное ДТП с пострадавшими.