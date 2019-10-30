Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, во время форума в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для успешного окончания войны надо пройти три главных этапа. По словам президента - это прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.
"Первый этап - завершение горячей стадии и прекращения огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Второй этап: примирение людей, сколько времени нужно, чтобы зажили раны. Все это очень сложный и чувствительный процесс.
Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно по этому, в этих вопросах важна роль риторики, которую применяют медиа. Третий этап: безопасная реинтеграция. Не на бумаге, а реальная", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что эти три этапа придется пройти вместе государству, обществу и каждому гражданину Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса.
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