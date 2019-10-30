"То, что сегодня произошло в сессионном зале, - это окончательное отрезвление для избирателей. Фракции "Батькивщина", "Слуга народа" и "За будущее" дали своих представителей во Временную следственную комиссию, но в зале испугались выступлений представителей "Европейской солидарности" и "Голоса" (которые не дали своих представителей) и не поддержали создание ВСК по расследованию событий 2 мая в Одессе", - подчеркнул инициатор создания ТСК, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик в комментарии журналистам по итогам голосования.

Но как отметил политик, нежелание расследовать обстоятельства трагедии после смены власти в стране сохранилось.

"Изменились только фамилии - Порошенко на Зеленский, Гройсман на Гончарук и т.д. Никаких реальных изменений в стране не происходит. Вы видели испуг в их глазах, политиканство с трибуны ВР и демонстрацию полного презрения к людям, украинскому законодательству и жизни человека. Это видела вся Украина, весь мир и вся Одесса. А выводы наши граждане сделают на ближайших выборах", - сказал Николай Скорик.

В парламенте IX созыва фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с инициативой создания Временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе, которая привела к гибели около 50 человек, большинство из которых погибли при пожаре в Доме профсоюзов, а более 250 получили ранения. Сегодня, 30 октября, во время голосования проекта Постановления № 2198 депутаты не только не поддержали создание ВСК, но и устроили в зале Верховной Раде беспорядки.