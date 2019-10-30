Дочасним виборам бути. Британські депутати проголосували за проведення позачергових виборів до парламенту. Вперше за майже століття, голосування проведуть у грудні, напередодні Різдва. Які настрої у британському парламенті - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Рівно за тиждень усі ці люди опиняться без роботи. Парламент розпускають. А депутати - почнуть боротьбу на округах за те, щоби повернутися на ці зелені лави. Вони відпрацювали лише два із п'яти років парламентського терміну. І йдуть на дочасні вибори.

"Вибір на цьому голосуванні - дуже очевидний. Люди мають шанс обрати реальні зміни після років скорочень бюджету, приватизації та податкових благ для найбагатших", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

"Найважливіше те що наша команда згуртована. І ми готові забезпечити чудове майбутнє для країни. А це протилежне від того, що пропонує нам партія Лейбористів", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Втім, далеко не всі жадають знову посісти місця у Палаті громад. 50 депутатів із різних партій вже заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур на грудневому голосуванні. Серед них так званий батько парламенту. Кен Кларк працював депутатом найдовше. Він був в урядах Маргарет Тетчер, Джона Мейджора та Девіда Кемерона.

"Оскільки Батько парламенту покидає ці стіни після безперервних 49 років служби, я хочу віддати йому честь. Високоповажний пан - один із найвідоміших політиків нашої країни, кого найбільше поважають. Дякуємо за службу парламенту, за службу його округу та за його службу нашій країні", - говорить Джон Берков, спікер парламенту Великої Британії.

Також на пенсію виходить онук Вінстона Черчілля сер Ніколас Сомс. Серед тих, хто не збирається повертатися і молодший брат прем'єра - Джо Джонсон. Він не погоджується із Борисом щодо "брекзиту", тож вирішив відсторонитися від великої політики. А от Гайді Аллен обридло миритися із побічними ефектами депутатської роботи.

"Я виснажена втручанням в моє приватне життя, паскудствами та залякуваннями, які стали нормою. Ніхто на жодній роботі не повинен миритися з погрозами, агресивними імейлами, образами на вулиці, прокльонами у соціальних мережах, и встановлювати кнопки виклику поліції вдома.

Втім, жодне із 650 місць у парламенті порожнім не залишиться. Партії вже розпочали передвиборчі перегони. Навіть не чекаючи, коли закон про дочасні вибори набере чинності. Документ наразі проходить затвердження у палаті лордів та має бути підписаний Її Величністю. Втім, це лише формальності.