Почему болит поясница [ Редактировать ]
От боли в пояснице мучается много людей пожилого возраста. Медики отмечаю, боль в этой части очень опасна и может сигнализировать о разных нарушениях в организме.
Медицинские специалисты отмечают, что боль в пояснице не всегда означает проблемы именно в этой части позвоночника. Зачастую такая жалоба сигланизирует о ряде нарушений. Например, вторичная боль в пояснице указывает на инфекционный воспалительный процесс и даже образование раковых клеток в органах малого таза либо о поражении крупных кровеносных сосудов, болезнях нервной системы.
Итак, современной медицине известны такие причины боли в пояснице:
Остеохондроз - результат сидячей работы и пассивного отдыха; болезнь офисных сотрудников, секретарей, водителей и т.д. Если не заниматься спортом, фитнесом, не делать элементарную гимнастику, происходит ущемление нервных корешков, идущих от спинного мозга.
Об остеохондрозе свидетельствует ноющая боль в пояснице, которая, однако, исчезает при смене положения. Если запустить такое болезненное состояние, со временем можно увидеть искривление позвоночника, дисфункции толстой кишки и мочевого пузыря.
Ишиас - ущемление нервных корешков в области крестца с поражением седалищного нерва, идущего от поясничного отдела до кончиков пальцев ног. Именно поэтому в таком случае внезапная боль в пояснице, обусловленная дистрофией межпозвоночного диска, обездвиживает человека.
Пиелонефрит - воспаление почек, о чем говорит ноющая боль в области пупка и подреберья (в месте прикрепления ребер к позвоночнику). Связаны болезненные ощущения с растяжением капсулы, в которой располагается почка.
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