Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила поклонников подросшим сыном, поразила фанатов новым эффектным фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.

На фото Тина позирует в коротком белом платье и спортивных кроссовках. Дополнили образ красивые локоны и нежный макияж.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты были восхищены спортивной фигурой знаменитости и оставили у нее на странице кучу комплиментов.

"Очень сексуально", "Фитоняшка", "Красивая позиция", "Очень красивое фото", "Пожар", "Дикая львица", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала семейно фото с отдыха, а также Елка удивила поклонников украинской песней.