"Дикая львица": Тина Кароль поразила поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила поклонников подросшим сыном, поразила фанатов новым эффектным фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала свои аппетитные формы.
На фото Тина позирует в коротком белом платье и спортивных кроссовках. Дополнили образ красивые локоны и нежный макияж.
Фото: instagram.com/tina_karol
Фанаты были восхищены спортивной фигурой знаменитости и оставили у нее на странице кучу комплиментов.
"Очень сексуально", "Фитоняшка", "Красивая позиция", "Очень красивое фото", "Пожар", "Дикая львица", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала семейно фото с отдыха, а также Елка удивила поклонников украинской песней.
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