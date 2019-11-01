Скандальна розмова президента: ветерани "Азову" висловили свій погляд на ситуацію з розведенням військ на Банковій [ Редактировать ]
Сьогодні ветерани "Азову" - ті самі, з якими Володимир Зеленський спілкувався у Золотому на Луганщині,- влаштували прес-конференцію в Києві на Банковій.
Під стінами Офісу президента вони висловили свій погляд на ситуацію з розведенням військ. Та анонсували вже з понеділка - нові акції на фронті.
"На цей момент ми набрали велику кількість анкет, звернень і дієвої допомоги. Тому ми розширяємо цей формат. Ми їдемо у всі ключові населені пункти лінії розмежування, це 35 населених пунктів, які мають підтримати це так зване розведення.Ми реагуватимемо на всі виклики в тих точках, які нас чекатимуть на місці", - говорить Ігор Михайленко, командир ініціативи "Останній блокпост", екс-командир полку "Азов".
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