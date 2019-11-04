Лимон - продукт, который есть в холодильники практически у каждой хозяйки. Многие часто недооценивают его положительное действие на организм. Медики рассказали, что лимон способен предотвращать рак и поддерживать здоровье сердца. Кроме того, он делает кожу чистой и помогает похудеть.

Железо. Лимон способствует лучшей абсорбции железа. Употребление продуктов, богатых витамином C вместе и железом очень полезно для нашего здоровья. К примеру, если шпинат или горох сочетаются с лимонным соком, то тем самым вы получаете максимум железа для здоровья. Это предотвращает развитие анемии.

Камни в почках. Витамин С увеличивает кислотность и объём мочи. А это снижает вероятность развития мочекаменной болезни. Эксперты утверждают, что полчашки лимонного сока эффективно предотвращают возникновение камней в почках.

Защита от рака. Одним из важнейших факторов развития злокачественных клеток в организме являются свободные радикалы. Исследования показывают, что антиоксиданты в цитрусовых фруктах вроде лимона сражаются против этих свободных радикалов и предотвращают развитие рака.

Инсульты. Поскольку лимон является превосходным источником витамина C, он содержит множество флавоноидов. А они эффективно сражаются против опухолей и сердечно-сосудистых болезней. Лимон особенно эффективен в деле предотвращения ишемического инсульта, который возникает из-за тромбов.

Астма. Страдающие от аллергии люди получают преимущества за счет витамина C. А лимон является богатым источником этого нутриента, так что он эффективен в борьбе с аллергиями и астмой. Хорош лимон и против обычной простуды, а также других респираторных заболеваний.

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