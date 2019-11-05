Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік.

Цей договір підписали у грудні 2015 року. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів в атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату.

Трамп вважає: документ ставить під загрозу американську промисловість та водночас надто м'яка щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами.