США вийшли з Паризької кліматичної угоди [ Редактировать ]
Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік.
Цей договір підписали у грудні 2015 року. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів в атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату.
Трамп вважає: документ ставить під загрозу американську промисловість та водночас надто м'яка щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами.
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