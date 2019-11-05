5 ноября в Украине отмечают день апостола Якова. Издавна считалось, что птицы, такие как воробьи, соловьи и чечетки своим чириканьем успокоят землю, упросят ее, чтобы дала на следующий год богатый урожай.

5 ноября в Яков день старались заготовить последние дрова на зиму. И тогда всю зиму в доме будет тепло и уютно.

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Яков был покровителем мужской работы, поэтому в этот день было принято зани­маться трудной, сложной, опасной и тяжелой работой.

Приметы на день Якова:

Если пойдет дождь - урожай будет знатный.

Если в этот день синица постучит в окно, то ждите добрых вестей.

Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.