День апостола Якова: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: "Азбука веры"
5 ноября в Украине отмечают день апостола Якова. Издавна считалось, что птицы, такие как воробьи, соловьи и чечетки своим чириканьем успокоят землю, упросят ее, чтобы дала на следующий год богатый урожай.
5 ноября в Яков день старались заготовить последние дрова на зиму. И тогда всю зиму в доме будет тепло и уютно.
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Яков был покровителем мужской работы, поэтому в этот день было принято заниматься трудной, сложной, опасной и тяжелой работой.
Приметы на день Якова:
- Если пойдет дождь - урожай будет знатный.
- Если в этот день синица постучит в окно, то ждите добрых вестей.
Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.
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