В Николаеве обнаженный мужчина ворвался на территорию спортивной школы. Видео появилось на Youtube-канале местного сообщества Черный список Николаев.

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"Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждением спортшколы с криками "люди, помогите!" Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой", - написали под видео.

Ранее сообщалось о том, что в спортшколе мужчина едва не расстрелял прохожих.