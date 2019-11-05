Прокурор Черновицкой области ушел в отставку [ Редактировать ]
Прокурор Черновицкой области Олег Соболь ушел в отставку после критики премьер-министра Алексея Гончарука, передает "РБК-Украина".
По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Соколовской, Соболь не работает с начала недели. Обязанности прокурора области временно исполняет первый заместитель Игорь Мустеца.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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