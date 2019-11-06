С днем освобождения Киева! [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет всех украинских граждан, всех киевлян с Днем освобождения Киева. В этот день 76 лет назад благодаря героизму и самоотверженности воинов-освободителей фашистские захватчики были изгнаны из столицы Украины города-героя Киева.
Сегодня мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто не щадя своей жизни сражался за наш любимый город - сердце Украины. Помнить о павших и отдать дань уважения живым - наш священный долг.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет до конца отстаивать право украинского народа-победителя на правдивую историческую память. Мы не допустим, чтобы в угоду идеологическим догмам "не помнящих родства" политиков был предан забвению героизм наших отцов и дедов. Мы не позволим, чтобы на украинской земле вновь прижились человеконенавистнические идеи. Трагедия не должна повториться!
Мы добьемся, чтобы честь и достоинство, социальные права и привилегии украинских ветеранов, воинов-освободителей и детей войны были гарантированы и защищены. Те, кто боролся с фашизмом и отстраивал страну, не должны жить в бедности. Власть не имеет права закрывать глаза на снос памятников тем, кто освобождал Украину и поднимал украинскую экономику из пепла. Это позор для государства.
Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить достойную жизнь украинским пенсионерам и ветеранам. Мы добьемся социальной справедливости!
Ваш подвиг не будет забыт! Никому не удастся переписать историю Украины и вычеркнуть из нашей памяти эти славные страницы. С Днем освобождения Киева!
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