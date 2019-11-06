Парламент готов принимать необходимые для мирного процесса законы. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин во время мониторинговой поездки в Золотое, Луганской области.

"Самая главная цель, с которой мы приехали сюда, - это поддержка мирного процесса, продемонстрировать то, что парламент готов принимать, необходимы законы для того, чтобы мирный процесс развивался. Именно здесь, в Золотом, происходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат пообщался с жителями Золотого, военными и представителями мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, все люди хотят одного - мира.

"Потому что мир в нашей стране - это залог процветания, успеха и будущего счастливой сильной и независимой Украины. Здесь мы увидели, что на практике, началось выполнение Минского процесса. Есть конкретный результат, который приближает мир", - сказал оппозиционный политик.

Он отметил, что жизнь у местных жителей здесь сложная: не всегда вовремя приходят социальные выплаты, зарплаты и пенсии, но люди настроены оптимистично, потому что увидели реальные шаги, направленные на возвращение мира.

"Жизнь у людей здесь сложная: не всегда вовремя приходят социальные выплаты, не всегда вовремя люди получают пенсии, была задержка по зарплате у шахтеров, но сейчас этот вопрос урегулирован и мы надеемся, что жизнь в Золотом станет легче, лучше. Люди, в принципе, настроены оптимистично, их оптимизм связан с одним - что есть динамика в мирном процессе", - резюмировал Сергей Левочкин.

Напомним, 5 ноября, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны посетили Золотое (Луганская область) для проведения мониторинговой миссии. Цель миссии - выяснить текущее состояние дел с разведением противоборствующих сторон.

Данная миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.