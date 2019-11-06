В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Им стал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

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Известно, что Алексею Кучеру 34 года. Он родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области.

Учился в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание", а затем в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил еще одного советника.