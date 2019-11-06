Зеленский назначил главу Харьковской ОГА [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Им стал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.
Известно, что Алексею Кучеру 34 года. Он родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области.
Учился в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды по специальности "Физическое воспитание", а затем в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил еще одного советника.
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