В среду, 6 ноября, в Днепре суд приговорил к пожизненному лишению свободы 19-летнего Валентина Земцова, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его 4-летнего сына, сообщает "Униан".

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Известно, что Земцов признал свою вину. У него есть право в течение 30 дней подать на апелляцию.

Напомним, 10 марта 2018 года 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку.

От полученных ножевых ранений 30-летний отец и 4-летний сын погибли.

Ранее сообщалось, что в общежитии студент устроил кровавую расправу.