В Днепре 19-летний парень получил пожизненное заключение [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Днепре суд приговорил к пожизненному лишению свободы 19-летнего Валентина Земцова, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его 4-летнего сына, сообщает "Униан".
Известно, что Земцов признал свою вину. У него есть право в течение 30 дней подать на апелляцию.
Напомним, 10 марта 2018 года 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку.
От полученных ножевых ранений 30-летний отец и 4-летний сын погибли.
Ранее сообщалось, что в общежитии студент устроил кровавую расправу.
по теме
В Харькове зверски расстреляли мужчину
Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла стрельба
Какому знаку зодиака везет в бизнесе
Удача является одной из главных составляющих успеха
При взрыве в здании погибли спасатели
В ночь на вторник, 5 ноября, на севере Италии в нежилой постройке прогремел взрыв
На Донбассе из-за мощного обстрела эвакуировали детей
На Донбассе произошел мощный обстрел
Дубневич готовит апелляцию на решение суда
Народный депутат Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу