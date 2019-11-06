Каждый год в последнюю пятницу ноября проходит масштабная распродажа под названием "Черная пятница". В 2019 году она выпадает на 29 ноября. Традиционно, это самый насыщенный день покупок в году. Несмотря на то что история безумных акций уходит своими корнями в США, ноябрьские распродажи быстро приобрели популярность по всему миру.

Black Friday- что это?

Каждый год в последнюю пятницу ноября проходит масштабная распродажа под названием "Черная пятница". В 2019 году она выпадает на 29 ноября. Традиционно, это самый насыщенный день покупок в году. Несмотря на то что история безумных акций уходит своими корнями в США, ноябрьские распродажи быстро приобрели популярность по всему миру.

В Украине 88% людей из опрошенных респондентов знают, что это за праздник. Хотя Black Friday и пришла к нам относительно недавно (проводится с 2013 года), но с каждым годом количество магазинов и покупателей, которые участвуют в этом событии- существенно возрастает.

Как проходит Черная пятница?

Как мы уже упоминали выше, в этом году "День безумных скидок" приходится на 29 ноября. Но лучшие предложения BF действуют, на удивление, не только в пятницу. Многие онлайн-ритейлеры предлагают скидки намного раньше, а также на выходных и еще несколько дней после главного события. Конкуренция настолько жесткая, что магазины стараются изо всех сил и идут на некоторые уловки, например, искусственно завышают цены заранее, чтобы потом якобы их снизить. Именно поэтому лучше мониторить цены за несколько недель.

Cyber ​​Monday- хочу продолжения!

Если Вы вдруг завертелись на работе и забыли о возможности реально сэкономить, не думайте что поезд ушел. Ведь после каждой вечеринки есть еще афтепати, и Black Friday тому не исключение! Киберпонедельник, как называют его в Украине, дает возможность через сайты и приложения интернет-магазинов пошопиться как следует! Если Черная пятница- это как офлайн, так и онлайн событие, то Cyber ​​Monday- исключительно интернет-распродажа. И в 2019 году она состоится 2 декабря. Онлайн-ритейлеры могут себе позволить баловать клиентов "сейлами" до 60%. Хоть Вы и не увидите живой очереди, но дозвониться в колл-центр может быть не просто, что подтверждает ажиотаж.

Хочу все: как не растеряться и не купить лишнего?

Система скидок- это хорошо продуманная манипуляция подсознанием. Ведь ситуацию, где по цене одного товара Вы можете купить три и больше, мозг воспринимает искаженно. Поэтому, чтобы не попасть в капкан собственной жадности, советуем Вам основательно подойти к подготовке:

создайте список вещей, которые хотелось бы купить в первую очередь;

несомненное преимущество онлайн-шопинга- это возможность добавить товары в список желаний или корзину на сайте, чтобы потом приобрести с выгодой;

подпишитесь на рассылки- так называемые "плюшки" в виде горячей информации первых сейлов.

Купить нельзя ждать

Несмотря на то, что скидки будут на все категории, все же стоит воздержаться от покупки таких товаров как:

некачественные вещи;

ультрамодная одежда или обувь, которая в следующем сезоне будет неактуальна;

товары, которые нельзя вернуть (нижнее белье, книги и др.);

ювелирные изделия;

дорогая техника.

А вот уйти в отрыв можно, покупая посуду, одежду, обувь, электронику, косметику, товары для дома и строительства. Тем более, что существуют универсальные сайты, на которых есть практически все, чего только можно пожелать. Например, такие крупные ритейлеры, как 27.ua (офииальний партнер сети Эпицентр в Интернете), могут позволить себе снижение цен до 60% и проведение черной пятницы целых 10 дней.

Наибольшая выгода действует на товары брендов, которые представлены на 27.ua эксклюзивно: бытовую технику UP! (Underprice), системы кондиционирования Wild Wind, сантехнику Ego, посуду Flamberg, домашний текстиль La Nuit, строительные смеси BauGut и др. Это подходящее время, чтобы порадовать себя и купить подарки на Новый год и Рождество для близких.

Как видите, Черная пятница- это больше, чем просто однодневные раздутые распродажи или просто интересные выходные. Это почти целый месяц экономии, если Вы знаете, как подготовиться, где делать покупки и когда нажать эту заветную кнопку "оформить заказ". Если Вы действительно хотите воспользоваться неслыханными скидками, то это лучшее время года для покупок. Можно сэкономить много денег или купить больше за ту же сумму. Ну а если Вы хотите начать экономные покупки намного раньше, можно зайти на сайт 27.ua, где акция Черная пятница стартует уже с 11 ноября. Это особенно полезно для тех, кто хочет купить самый качественный товар и успеть забрать заказ как можно раньше.