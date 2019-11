Снижение цены на 2000 грн - весомый повод задуматься о покупке гаджета мечты, но актуален ли Iphone 7 Plus в 2019 году? В этой статье расскажем, почему модель 7 Plus все еще пользуется популярностью как среди опытных эпл-юзеров, так и среди тех, кто только подумывает прикоснуться к яблочному миру.

Все еще красив

Несмотря на то, что модные тренды в мире техники меняются ежегодно, Iphone 7 Plus 32Gb Black смотрится стильно и в 2019 году. Да и цвета, доступные в линейке 7 Plus, все еще не утратили своей актуальности. Экран с диагональю 5,5 дюймов в современных реалиях может показаться скромным, однако опытные юзеры утверждают, что этот размер оптимален, как с точки зрения пользования, так и с точки зрения удобства в руке.

Хорошая двойная камера

В год выпуска двойной модуль камеры Iphone 7 Plus произвел настоящий фурор. В 2019 двойная камера не утратила своей актуальности. Конечно, сейчас можно найти камеру и получше, но стоить такой гаджет будет ощутимо дороже, что при незначительной разнице в качестве снимков кажется не особо рациональным.

Портретный режим в старшей семерке работает отлично, что порадует любителей снимать людей, да и фронтальный модуль прекрасно справляется со своими селфи-задачами. Эксперты утверждают, что не многие модели 2019 года могут похвастаться качеством снимков как у Iphone 7 Plus, а это значит, что еще на несколько лет камеры этого устройства будет хватать для повседневных нужд.

Новая версия iOS

Чем еще хорош Iphone 7 Plus, так это 64-битным процессором Apple A10 Fusion с 3 ГБ оперативной памяти и действующей системной поддержкой от производителя. Apple регулярно присылает обновления ПО, а значит и на старшей семерке юзер сможет оценить все прелести новой версии iOS, презентованной в 2019 году.

Удобство и безопасность операционной системы Apple не страдает от устаревания моделей, а потому можно смело брать не самые свежие гаджеты и наслаждаться всеми прелестями iOS.

Музыка без проводов и достойные стереодинамики

С выходом 7-й серии легендарного гаджета, ценители техники Apple вошли в эру беспроводных наушников. AirPods, презентованные вместе с Iphone 7 Plus, произвели настоящий фурор: кто-то был в восторге от новинки, другие же ругали Apple за нововведение. По началу в коробки еще клали адаптер для подключения обычных наушников, но с 2018 года компания перестала это делать. За несколько лет все привыкли и сейчас AirPods - привычное дополнение к яблочным гаджетам.

Что касается стереодинамиков, то по меркам 2019 они звучат более чем достойно. Объемный звук не только помогает хорошо слышать звонки и уведомления, но и годится для прослушивания музыки и просмотра фильмов - жаловаться не приходится.

Защита от влаги и пыли

Телефоны-утопленники - постоянная боль сотрудников сервисных центров. С выходом Iphone 7 Plus, утопить айфон стало сложнее, ведь корпус модели надежно защищен от попадания влаги на уровне IP67. Не то чтобы это можно было посчитать отличным поводом для ныряния со смартфоном в кармане, но случайные повреждения из-за влаги старшей семерке точно не грозят.

Разумная цена

Эксперты сходятся во мнении, что Iphone 7 Plus - один из классических айфонов, который еще долго не пропадет с прилавков. Сравнительно с более свежими моделями, цена функционального Iphone 7 Plus кажется даже скромной, особенно если учитывать специальное предложение от Comfy, в рамках которого старшую семерку можно взять всего за 14999 грн. Так что, если вы мечтали об Iphone не за все деньги мира, поспешите осуществить свою мечту, пока действует скидка 12% на модель 7 Plus с 32 ГБ встроенной памяти.