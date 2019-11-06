В среду, 6 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $42.57. За неделю курс вырос на $132.26. За месяц курс биткоина поднялся на $1389.

Теперь за монету предлагают $9320.77.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $189.43;

$189.43; Litecoin $63.05;

$63.05; Bitcoin Cash $301.73.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.