В четверг, 7 ноября, вы сможете с легкостью избавиться от нищеты и бедности. Для этого вам всего лишь нужно всего лишь зачитать заговор на удачу в делах.

Важно! Произносить слова заговора стоит на восходе солнца. При этом вы должны пить святую воду из церкви.

Как чистая правда, что Господь Бог послал людям пять хлебов, что Иисус Христос есть Сын Божий, так правда, что наш Спаситель милостив. Обрати, Боже милостивый удачу мою с запада на восток, с севера на юг. Воздай удаче не три дороги, а укажи одну - ко мне. А ты, горе-беда, направляйся прямо в утробу змеи. Место там твое. Житие там твое. Я в оберег облачусь, золотом-серебром обкручусь. Чтоб во веки веков денег мне не сосчитать, горя-беды не узнать. Замок ключом замыкаю. В океан-море кидаю. Замок. Ключ. Язык. Аминь. Аминь. Аминь

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