Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків

Пастка для клишоногого. у Каліфорнії поліцейським довелося врятувати ведмедя зі смітника. Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків. А от назад вилізти не змогла.

Тамтешні жителі викликали копів, а ті підняли кришку, щоб хижак зміг вибратися на волю. З'ясувалося, ведмідь завсідник місцевих сміттєзвалищ і вже потрапляв на очі поліції.