Поліцейські врятували ведмедя від бенкету у смітнику [ Редактировать ]
Пастка для клишоногого. у Каліфорнії поліцейським довелося врятувати ведмедя зі смітника. Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків. А от назад вилізти не змогла.
Тамтешні жителі викликали копів, а ті підняли кришку, щоб хижак зміг вибратися на волю. З'ясувалося, ведмідь завсідник місцевих сміттєзвалищ і вже потрапляв на очі поліції.
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